Лесные пожары на курортах Турции взяты под контроль

Минсельхоз Турции: лесные пожары в Анталье и Мугле взяты под контроль

Лесные пожары в курортных турецких провинциях Анталья и Мугла взяты под контроль. Об этом сообщил глава минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы в соцсети Х.

«Мугла, Анталья. Пожары были полностью взяты под контроль в результате беспрерывной борьбы нашей авиации, наземной техники и наших героев. Защита наших лесов и защита нашего будущего — наша общая ответственность. Давайте воздержимся от действий, которые могут привести к пожарам в лесах. Мы продолжим самоотверженно защищать нашу Зеленую Родину», — написал он.

19 сентября бушующие в Анталье лесные пожары начали приближаться к отелям. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось и достигло прилегающих к жилым кварталам территорий.

Несколько сотен россиян, которые отдыхали в гостиницах Utopia World, Konak Seaside, Club Hotel Titan, Kırbıyık Resort Hotel, ощущали едкий запах гари и видели небо, затянутое дымом. На следующий день огонь охватил турецкий курортный район Белек, и отели эвакуировали туристов. Среди эвакуированных из-за пожара россиян нет пострадавших, сообщали в генконсульстве.

Ранее в России потушили девять лесных пожаров за сутки.