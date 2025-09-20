На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Консульство РФ ответило на вопрос о пострадавших при пожаре в Анталье россиянах

РИА: среди эвакуированных из-за пожара в Анталье россиян нет пострадавших
true
true
true
close
Telegram-канал «SHOT»

Туристов из РФ, которых эвакуировали из-за лесного пожара в Турции, разместили в безопасных отелях; пострадавших среди них нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство России в Анталье.

«По информации турецкой стороны, все они были размещены в близлежащих безопасных гостиницах. Пострадавших в результате пожара граждан России нет. Обращения на экстренную линию генконсульства от российских туристов не поступали», — говорится в сообщении.

По словам сотрудников дипведомства, турецкие пожарные уже потушили большинство очагов возгорания, но работы по ликвидации пожара еще продолжаются в лесах Сиде и Аланьи.

Пожар охватил леса в пригороде Аланьи 19 сентября. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось и достигло прилегающих к жилым кварталам территорий, приблизившись к гостиницам, в которых отдыхали российские туристы. Отдыхающих эвакуировали.

Ранее сообщалось об инциденте в Саяногорске, где людям пришлось спасаться через окна горящего здания автобазы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами