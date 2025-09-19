Мощный лесной пожар в Аланье приближается к отелям

SHOT: лесной пожар в пригороде Аланьи приближается к отелям с туристами из РФ

В турецкой Аланьи бушуют лесные пожары. Огонь приближается к отелям, где отдыхают в том числе российские туристы, об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«По информации SHOT, несколько сотен россиян, которые отдыхают в отелях Utopia World, Konak Seaside, Club Hotel Titan, Kırbıyık Resort Hotel, наблюдают ужасную картину. К туристической зоне приближается лесной пожар», — сказано в посте.

По словам туристов, с утра ощущается едкий запах гари. Небо заволокло дымом, рассказали очевидцы.

Согласно информации турецких СМИ, из-за сильного ветра пламя быстро распространяется и достигло прилегающих к жилым кварталам территорий. Эвакуированы несколько домов. Сады и теплицы повреждены огнем.

В августе этого года движение судов в проливе Дарданеллы частично приостанавливали из-за природного пожара на западе Турции. Дым от пожара окутал пролив, что могло создать опасность для судоходства. В одном из районов провинции проводилась эвакуация местного населения.

