В России потушили девять лесных пожаров за сутки

В России за сутки потушили девять лесных пожаров на площади 19 га
Илья Питалев/РИА Новости

За последние сутки российские лесопожарные службы смогли ликвидировать девять лесных пожаров. По данным Авиалесоохраны, общая площадь, затронутая огнем, составила 19 гектаров.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... ликвидировано девять лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 19 гектаров», — отметили в ведомстве.

В опубликованном сообщении говорится, что работы по тушению проводились как силами лесопожарных служб, так и привлеченными специалистами.

По состоянию на полночь субботы на территории Российской Федерации фиксировалось три действующих лесных пожара, охватывающих площадь в два гектара. Предпринимаются активные меры по их тушению.

В начале сентября Александр Козлов, возглавляющий Министерство природных ресурсов РФ, сообщил, что с начала текущего года лесные пожары в России охватили 4,2 миллиона гектаров. При этом он подчеркнул, что данный показатель вдвое ниже зафиксированного за аналогичный период 2024 года.

Ранее в Турции назвали причину масштабных лесных пожаров.

