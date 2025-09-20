На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Дагестане из-за проливных дождей обрушилась древняя крепостная стена

Древняя крепостная стена в дагестанском селе Кумух обрушилась из-за дождей
Telegram-канал «Юсуп Магомедов»

Проливные дожди, обрушившиеся на дагестанское село Кумух в последние дни, стали причиной частичного обрушения древней крепостной стены. О случившемся сообщил в своем Telegram-канале глава Лакского района Юсуп Магомедов, опубликовав фотографии разрушений.

«Разделяю вашу боль и озабоченность в связи с частичным обрушением участка исторической крепостной стены в Кумухе, вызванным обильными осадками», — написал Магомедов.

Глава района заверил, что власти предпримут все необходимые меры для оперативного восстановления ценного исторического объекта.

Крепость в селе Кумух, датируемая XVI-XVIII веками, в 2023 году получила статус объекта культурного наследия федерального значения.

20 сентября в Дагестане наводнение привело к обрушению переправы на дороге Маджалис – Варсит – Шиланша, а также моста через Шураозень в Буйнакске.

Накануне улицы городов Дагестана оказались затоплены. Коммунальные службы региона были переведены на круглосуточный режим работы для ликвидации последствий стихии.

Ранее ученые выяснили, что быстрый подъем моря разрушает древнюю Александрию.

