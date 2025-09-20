На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В городах Дагестана затопило улицы из-за сильных дождей

Baza: города Дагестана затопило из-за идущего вторые сутки дождя
Shutterstock/sunakri

В городах Дагестана затопило улицы из-за сильного дождя, идущего вторые сутки подряд. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

»Дагестан уходит под воду – вторые сутки в республике бесперебойно идут дожди. Затоплены дома, улицы и городские парковки, по региону — глобальные перебои с электричеством и транспортный коллапс в столице», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Махачкале наблюдается частичный блэкаут: нет электричества от Кировского района до поселка Семендер, интернета, частично связи. На улицах автомобили глохнут из-за гидроудара, некоторые машины сносит течением.

В Избербаше затоплены жилые дома. Некоторые образовательные учреждения переведены на дистанционное обучение.

Согласно прогнозам, дожди будут идти как минимум еще сутки, есть риск схода селей в районах возле гор.

Накануне администрация Махачкалы сообщала, что улицы города затопило во второй раз за последние три дня из-за ливня.

17 сентября в Махачкале также затопило улицы из-за сильного дождя. Водителям автомобилей приходилось передвигаться по воде, а светофоры были отключены.

