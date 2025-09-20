На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Дагестане ливень разрушил два моста

Mash: два моста в Дагестане рухнули в воду из-за ливня
true
true
true
close
Telegram-канал «Mash Gor»

В Дагестане два моста рухнули в воду из-за сильных ливней. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным журналистов, наводнение привело к обрушению переправы на дороге Маджалис – Варсит – Шиланша, а также моста через Шураозень в Буйнакске.

Накануне улицы дагестанских городов ушли под воду из-за сильных дождей. Сотрудники коммунальных служб перешли на круглосуточный усиленный режим работы.

В Махачкале произошел частичный блэкаут: нет электричества от Кировского района до поселка Семендер, интернета, частично связи. На улицах автомобили глохнут из-за гидроудара, некоторые машины сносит течением.

17 сентября в столице Дагестана также затопило улицы из-за сильного дождя. Водителям автомобилей приходилось передвигаться по воде, а светофоры были отключены.

Ранее в Индонезии задействовали военных для эвакуации пострадавших из-за наводнений на Бали.

