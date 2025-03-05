Быстрый подъем моря разрушает древнюю Александрию, выяснили ученые

Международная группа ученых из Египта, Туниса, Германии, США и других стран обнаружили, что исторический египетский город Александрия разрушается угрожающими темпами из-за повышения уровня моря. За последние два десятилетия там обрушилось 280 зданий, и еще 7000 находятся в зоне риска. Исследование опубликовано в научном журнале Earth's Future.
Александрия, основанная более 2300 лет назад, известна как место рождения Клеопатры и дом знаменитой Александрийской библиотеки. Однако сейчас город сталкивается с серьезными последствиями климатических изменений.
Основная причина разрушений — повышение уровня моря и проникновение соленой воды в грунт. Это приводит к размыванию почвы, проседанию земли и коррозии стальной арматуры фундаментов.
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), с 1880 года уровень мирового океана поднялся на 20–23 см, а к 2100 году может увеличиться на 2,2 метра, если не принять меры по сдерживанию изменения климата.
Исследователи из Университета Южной Калифорнии и Александрийского университета проанализировали спутниковые снимки и исторические карты города, чтобы оценить масштабы проблемы. Они обнаружили, что береговая линия Александрии сместилась вглубь страны на десятки метров, а в некоторых районах эрозия почвы достигает 24–36 метров в год.
Ученые предлагают несколько решений для защиты города, включая строительство песчаных дюн и барьеров вдоль побережья, подъем зданий и переселение жителей из зон повышенного риска.
Ранее исследователи нашли возможный образец древнего языка Колхиды.