На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В одном из российских аэропортов ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация временно ограничила прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда
true
true
true
close
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Волгограда временно ограничен прием и выпуск самолетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Также временно не принимает и не выпускает рейсы аэропорт Калуги «Грабцево».

По словам Кореняко, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

18 сентября временные ограничения вводили в аэропортах Самары и Саратова. Позже их сняли.

Кореняко сообщал, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

В мае Минтранс РФ сообщил, что при задержке рейсов авиакомпания обязана предоставить ряд гарантий, касающихся в том числе размещения в гостинице и питания. Так, вне зависимости от срока задержки, авиаперевозчик обязан обеспечить доступ в комнату матери и ребенка гражданам с детьми до семи лет. В случае ожидания более двух часов люди должны получить напитки, а если рейс задерживается более чем на четыре часа — горячее питание.

Ранее в Росавиации рассказали о планах по выделению средств авиакомпаниям из-за ограничений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами