Обломки беспилотника упали на парковку ТЦ в Твери

Королев: в Твери части сбитого дрона упали на парковку, никто не пострадал

В Твери фрагменты сбитого беспилотного летательного аппарата упали на парковку торгового центра «Тандем». Об этом сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев в Telegram-канале правительства.

По словам чиновника, силы Минобороны уничтожили три БПЛА. Последствия падения одного из них на жилой дом продолжают устранять. Фрагменты другого аппарата упали на парковку торгового центра, где ущерба и пострадавших не зафиксировано. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме, силы и средства находятся на месте.

В ночь на пятницу Королев сообщил о пострадавших в результате отражения атаки БПЛА на многоквартирный жилой дом в Твери. Медицинская помощь была оказана шести взрослым и одному ребенку, а жителей дома эвакуировали.

На месте ЧП развернули оперативный штаб, прокуратура региона организовала горячую линию. В пункт временного размещения направили 22 человека, включая пятерых детей. Утром в больницах оставались трое взрослых и один ребенок, угрозы их жизни не было.

