В двух аэропортах России сняли временные ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Самары и Саратова сняты ограничения на полеты

В аэропортах Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин) сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Самару», — говорится в сообщении.

Напомним, работа саратовского аэропорта была временно остановлена 18 сентября в 5:34 по мск. В свою очередь, о введении ограничений в воздушной гавани Самары представитель Росавиации сообщил в 7:09 по мск.

