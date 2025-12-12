На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Урале отчима арестовали за домогательства к 15-летней падчерице

В Свердловской области 56-летнего мужчину обвинили в домогательствах к падчерице
true
true
true
close
Shutterstock

Школьница из города Карпинска Свердловской области рассказала матери о насилии со стороны отчима спустя три года. Об этом стало известно kp.ru.

По данным источников, домогательства начались еще в 2022 году, когда девочке было 15 лет. Она воспитывается в многодетной семье с тремя сестрами и живет с отчимом уже около 12 лет.

Девушка решилась рассказать все только в конце ноября после того, как мужчина поднял на нее руку во время бытового конфликта. Она подошла к матери со словами «больше не могу молчать», и та сразу обратилась в полицию.

56-летнего Александра К. задержали. Суд отправил мужчину в СИЗО до 6 февраля 2026 года по обвинению насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ). В СУ СК по Свердловской области от комментариев воздержались.

Ранее 11-летняя девочка забеременела после изнасилования отчимом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Могут ли отправить на СВО? Отвечаем на этот и еще 7 вопросов о военных сборах в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами