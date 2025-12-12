На Урале отчима арестовали за домогательства к 15-летней падчерице

Школьница из города Карпинска Свердловской области рассказала матери о насилии со стороны отчима спустя три года. Об этом стало известно kp.ru.

По данным источников, домогательства начались еще в 2022 году, когда девочке было 15 лет. Она воспитывается в многодетной семье с тремя сестрами и живет с отчимом уже около 12 лет.

Девушка решилась рассказать все только в конце ноября после того, как мужчина поднял на нее руку во время бытового конфликта. Она подошла к матери со словами «больше не могу молчать», и та сразу обратилась в полицию.

56-летнего Александра К. задержали. Суд отправил мужчину в СИЗО до 6 февраля 2026 года по обвинению насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ). В СУ СК по Свердловской области от комментариев воздержались.

Ранее 11-летняя девочка забеременела после изнасилования отчимом.