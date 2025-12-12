В России оценили перспективы введения всеобщего карантина

В России не требуется вводить всеобщий карантин в масштабе городов и целых населенных пунктов – на данный момент предпосылок к локдауну нет. Однако в зависимости от уровня заболеваемости карантинные меры на уровне отдельных учреждений необходимы, рассказал RT иммунолог, эксперт по общественному здоровью кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Комментируя рост заболеваемости гриппом, эксперт подчеркнул, что речь все-таки идет не о пандемии коронавируса, поэтому ситуация отличается от той, что была несколько лет назад. В соответствии с этим, и меры требуются другие, пояснил он.

«Однако карантины на уровне школ, детских садов, каких-то учреждений, временные карантины, если будет прямо вспышка, почему нет? Это разумно абсолютно, и надо, наоборот, их внедрять точечно там, где идёт вспышка», — подчеркнул Крючков, отметив, что всеобщий локдаун сейчас не нужен.

Напомним, врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что в России действительно могут перевести сотрудников на удаленную работу в случае, если вспышка гонконгского гриппа перерастет в серьезную пандемию. Однако на данный момент врачи такого сценария не прогнозируют, отметил он.

До этого Роспотребнадзор сообщил, что в России фиксируют рост респираторных инфекций, причем в большинстве случаев выявляется штамм А(H3N2), известный как «гонконгский» грипп. Наиболее активная вспышка заболеваемости гриппом наблюдается в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Ранее в Госдуме допустили перевод работников на удаленку из-за гриппа.