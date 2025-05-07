В Минтрансе рассказали об обязанностях авиакомпаний при задержке рейсов

При задержке рейсов авиакомпания обязана предоставить ряд гарантий, касающихся в том числе размещения в гостинице и питания. Об этом сообщается на сайте Минтранса РФ.

Так, вне зависимости от срока задержки, авиаперевозчик обязан обеспечить доступ в комнату матери и ребенка гражданам с детьми до семи лет. В случае ожидания более двух часов люди должны получить напитки, а если рейс задерживается более чем на четыре часа — горячее питание.

Если самолет задерживается как минимум на 6 часов в дневное время и на 8 часов — в ночное, авиакомпания обязана разместить всех ожидающих в гостинице, а также организовать трансфер до гостиницы и обратно.

Кроме того, в случае задержки самолета на два часа, компания обязана предоставить пассажиру два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте. Хранить багаж перевозчик обязан вне зависимости от срока задержки рейса, уточнили в ведомстве.

До этого заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин назвал недопустимым длительное нахождение пассажиров на борту самолетов в ожидании открытия тех или иных аэропортов.

Днем 7 мая в ряде российских аэропортов ввели ограничения на прием и отправку самолетов. В частности, была приостановлена работа воздушных гаваней в Иванове и Ярославле. По какой именно причине Росавиация приняла такое решение, в заявлении ведомства не уточнялось.

Ранее в аэропорту Минвод назвали количество отмененных из-за ограничений рейсов.