В Росавиации рассказали о планах по выделению средств авиакомпаниям из-за ограничений

Росавиация: выделять средства перевозчикам из-за ограничений не планируется
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Росавиация не планирует выделять средства авиакомпаниям из-за временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров.

«Такого вопроса на повестке дня нет», — сказал глава Росавиации.

Накануне Ядров сообщил, что Росавиация и министерство транспорта РФ разработали правила взаимодействия во время действия ограничений в аэропортах. По его словам, регламент предназначен при введении запрета на использование воздушного пространства. Документ определяет межведомственное взаимодействие, в том числе и по линии федеральных органов исполнительной власти.

Глава Росавиации подчеркнул, что во время длительных ограничений авиапассажирам активно помогают РЖД, вводя дополнительные поезда. Значительную помощь также оказывает Москва, поставляя автотранспорт и необходимое питание. Сами аэропорты размещают пассажиров, обеспечивая их всем необходимым, от воды до матрасов, организуют штабы для разъяснительной работы.

