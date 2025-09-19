Милонов призвал запретить сериал о Блиновской

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в интервью Общественной Службе Новостей высказался о готовящемся к выходу на экраны сериале под рабочим названием «Паучиха», рассказывающем историю блогерши Елены Блиновской.

«Зачем пропагандировать имена аферистов и пытаться под призмой кинематографа заставлять зрителей вникать в жизнь этих уголовников? Это абсолютно недопустимо. Я против подобных сериалов, потому что, как показывает практика, такие проекты не несут никакой смысловой нагрузки и люди как обманывались, так обманываются», — сказал парламентарий.

Он добавил, что несмотря на борьбу правительства с мошенниками, есть риск, что «новые Блиновские» никуда не денутся, пока люди не станут «включать мозг».

Как сообщил генпродюсер Premier Давид Кочаров, по сюжету сериала блогерша Мила Гоноровская, которую сыграет Елена Лядова, выдает себя за психолога, продавая онлайн-тренинги и спасается от уголовного дела с помощью талантливого адвоката. Несмотря на разоблачение и угрозу тюрьмы, сетевая знаменитость не проявляет ни одного признака раскаяния, а, наоборот, решает извлечь выгоду из ситуации. Как отмечают «Ведомости», прототипом главной героини стала Блиновская, получившая прозвище «королева марафонов». Другие подробности шоу пока не раскрываются.

В марте Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. При этом от ответственности за неуплату налогов блогера освободили — в связи с истечением срока давности преступления. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

