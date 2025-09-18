На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Елена Лядова сыграет Блиновскую в сериале о мошеннице-марафонщице

Актриса Елена Лядова исполнит роль Блиновской в сериале о блогерше «Паучиха»
Григорий Сысоев/РИА Новости

Звезда фильма «Елена» и «Географ глобус пропил» Елена Лядова сыграет центральную роль — мошенницу-марафонщицу Милу Гонороскую — в сериале «Паучиха». Об этом сообщил генпродюсер Premier Давид Кочаров изданию «Ведомости».

По сюжету шоу блогерша Гоноровская, которая выдает себя за психолога, продавая онлайн-тренинги, спасается от уголовного дела с помощью талантливого адвоката. Несмотря на разоблачение и угрозу тюрьмы, сетевая знаменитость не проявляет ни одного признака раскаяния, а, наоборот, решает извлечь выгоду из ситуации. Как отмечают «Ведомости», прототипом главной героини стала Елена Блиновская, получившая прозвище «королева марафонов». Другие подробности шоу пока не раскрываются.

В марте Савеловский суд Москвы приговорил «королеву марафонов» Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. При этом от ответственности за неуплату налогов блогера освободили — в связи с истечением срока давности преступления. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что звезда «Слова пацана» сыграет в фильме о группе «Сектор Газа».

