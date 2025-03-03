Блиновскую приговорили к пяти годам колонии. И освободили от наказания за неуплату налогов

«Королеву марафонов» Елену Блиновскую приговорили к пяти годам лишения свободы за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. При этом от ответственности за неуплату налогов блогера освободили — в связи с истечением срока давности преступления. Адвокат Блиновской Наталия Сальникова назвала приговор жестким и заявила, что решение о его обжаловании пока не принято.

Савеловский суд Москвы приговорил «королеву марафонов» Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Кроме того, блогера оштрафовали на 1 млн руб. и запретили ей на четыре года заниматься коммерческой деятельностью. Арестованное имущество, принадлежавшее «королеве марафонов» и ее супругу Алексею Блиновскому, конфисковали в доход государства. По гражданскому иску с блогера взыскали 587 млн руб .

Суд признал Елену Блиновскую виновной в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), отмывании денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

При этом блогера освободили от ответственности за неуплату налогов в связи с истечением срока давности преступления, уточняет РИА Новости.

Изначально гособвинение запрашивало для нее шесть лет колонии общего режима, штраф в 1,5 миллиона рублей и запрет на пять лет заниматься предпринимательством. Сама Блиновская на заседании перед оглашением приговора попросила отсрочку исполнения наказания до достижения детьми 14 лет. Однако сторона обвинения с этим не согласилась. Суд не стал удовлетворять просьбу блогера.

От последнего слова «королева марафонов» отказалась. Как сообщил корреспондент РИА Новости, Блиновская восприняла приговор спокойно, без слез. Адвокат блогера Наталия Сальникова при этом назвала его жестким. Мать Блиновской заявила журналистам, что «человека просто растерзали».

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По данным РИА Новости, после заседания блогер вернется в следственный изолятор (СИЗО), где будет ожидать апелляцию по делу. Вопрос об обжаловании приговора, по словам Сальниковой, защита решит позже — после консультации с Еленой.

Если решение суда останется без изменений, «королева марафонов» должна будет провести в колонии 3 года и 4 месяца, уточняет SHOT. По информации Telegram-канала, в СИЗО Блиновская уже провела 1 год, 1 месяц и 10 дней, а так как один день там равен 1,5 дня в колонии общего режима, блогер уже отсидела 609 дней. После отбывания трети срока она также сможет подать ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Дело Блиновской

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке выехать из России в Белоруссию. «Королеву марафонов» обвинили в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств и отправили под домашний арест. В январе 2024-го ей предъявили новые обвинения по двум эпизодам о неправомерном обороте средств платежей. Суд изменил блогеру меру пресечения и отправил ее в СИЗО. Сторона обвинения объяснила такую меру тем, что Блиновская часто нарушала условия домашнего ареста.

По версии следствия, за 2019-2021 годы блогер уклонилась от уплаты налогов на более чем 900 млн рублей, используя схемы дробления бизнеса. Всего задолженность вместе со штрафами составляла 1,4 млрд руб. Как рассказала «Ленте.ру» старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Москвы Диана Галиуллина, Блиновская была хорошо осведомлена о рабочих процессах в своих компаниях и осознавала, что скрывает доходы от государства. По ее словам, в рабочих чатах сотрудников Блиновской были прямые указания и на то, чтобы деньги зачислялись на счета иных юрлиц, а комментарии на «скользкие темы» удалялись с форумов блогера.

В деле, как уточнила прокурор, есть скриншот переписки с участником марафона, который интересовался, поступили ли деньги, так как счет, куда он перевел оплату, принадлежал незнакомому ООО, а не ИП Блиновской.

«Это общедоступный сервис, его читает налоговая — давайте активизируем работу по удалению таких комментариев. Быстрому удалению!», — подписала этот скриншот «королева марафонов».

На судебных заседаниях свидетели также подтвердили, что действовали по согласованию с ней и по ее распоряжению.

По словам Галиуллиной, расходы, переводы денежных средств между фирмами и займы, согласно показаниям бухгалтера, осуществлялись по указанию Елены Блиновской или ее супруга Алексея. При этом они все равно согласовывались с «королевой марафонов», даже если поступали от ее мужа.

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В мае 2024 года «королева марафонов» подала заявление на банкротство, чтобы погасить задолженность по налогам. В ноябре 2024-го арбитражный суд признал Блиновскую банкротом и запустил процесс реализации ее имущества. 3 марта стало известно, что суд запросил данные о ее ближайших родственниках и их имуществе.

«Суд обязал МВД представить сведения о месте проживания четырех детей Блиновской, которым от 4 до 15 лет, ФНС – о наличии у них банковских счетов, доходов, о возможном участии в юрлицах, Роскадастр – о недвижимом имуществе. Аналогичные сведения суд запросил в отношении родителей Блиновской и ее мужа Алексея, ее брата, сестры мужа и мужа сестры мужа», — сообщило РИА Новости.