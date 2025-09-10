Адвокат назвал условие освобождения Блиновской по УДО

Адвокат Тылту: Блиновская сможет выйти по УДО на основе характеристики из колонии

Адвокат Дмитрий Тылту назвал условие освобождения блогерши Елены Блиновской по УДО. Его цитирует NEWS.ru.

По словам юриста, это могло бы быть возможно на основе характеристики из колонии и факта возмещения ущерба пострадавшим.

«Суд обязательно запросит характеризующие материалы из места отбывания наказания на осужденного, в которых будет указано мнение колонии об исправлении и своевременности освобождения осужденного лица. В суде будет изучен вопрос о том, в каком размере погашен ущерб, и если он погашен частично — суд выяснит объективность причин, по которым не произошло полного погашения вреда», — сказал Тылту.

Претендовать на УДО, продолжил он, можно не ранее отбытия половины назначенного срока для тяжких преступлений, а легализация денежных средств, за которую и осудили Блиновскую, относится именно к этой категории.

Кроме того, отметил Тылту, суд должен будет изучить вопросы о социальной адаптированности заключенной, семейном положении, состоянии здоровья, намерении и желании трудиться, а также отношения к криминальной субкультуре и религии.

И адвокатам Блиновской, и ей самой придется сильно потрудиться, чтобы подтвердить прохождение пути исправления и чистоту своих намерений, заключил он.

3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. Имущество блогерши выставят на торги.

В августе муж Блиновской Алексей заявил, что с ним все хорошо после драки с водителем.

Ранее сообщалось, что у брата Блиновской хотят изъять недвижимость.