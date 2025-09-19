На Камчатке во второй раз за день произошло землетрясение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую геофизическую службу РАН.

По данным ученых, магнитуда толчков составила 5,5, а очаг находился на глубине 31,9 км. Отмечается, что землетрясение зафиксировали примерно в 181 км от Петропавловска-Камчатского. Информация о последствиях случившегося уточняется.

18 сентября в 21:58 (на полуострове было 6:58 19 сентября) у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр подземных толчков находился в 125 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 км.

После этого региональное управление МЧС объявило угрозу цунами по восточному побережью полуострова и начало оповещать местных жителей. Вскоре в устье реки Налычево зашла волна около 30 см, вторая была зафиксирована у вулкана Семячик.

В настоящее время угроза цунами на Камчатке снята.

