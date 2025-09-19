На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке отменили угрозу цунами

Угроза цунами на Камчатке отменена
true
true
true
close
G.H_311/Shutterstock/FOTODOM

Опасность цунами на восточном побережье Камчатского края, объявленная после утреннего землетрясения, отменена. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» заявил министр по ЧС региона Сергей Лебедев.

«В 13:30 (04:30 мск) отмена угрозы цунами», — написал он.

Министр также выразил надежду, что никто из жителей не поехал на Халактырский пляж фотографировать цунами.

До этого сообщалось, что после землетрясения на Камчатке спасатели МЧС обследовали социально значимые объекты. В ведомстве рассказали, что население не эвакуировали, подход волны к населенным пунктам визуально не наблюдался.

18 сентября в 21:58 (на полуострове было 6:58 19 сентября) у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр подземных толчков находился в 125 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 км. После этого региональное управление МЧС объявило угрозу цунами по восточному побережью полуострова и оповестило местных жителей. Вскоре в устья реки Налычево зашла волна около 30 см, вторая была зафиксирована у вулкана Семячик.

Ранее жители Камчатки проснулись от афтершока после землетрясения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами