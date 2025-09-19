На Камчатке отменили угрозу цунами

Опасность цунами на восточном побережье Камчатского края, объявленная после утреннего землетрясения, отменена. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» заявил министр по ЧС региона Сергей Лебедев.

«В 13:30 (04:30 мск) отмена угрозы цунами», — написал он.

Министр также выразил надежду, что никто из жителей не поехал на Халактырский пляж фотографировать цунами.

До этого сообщалось, что после землетрясения на Камчатке спасатели МЧС обследовали социально значимые объекты. В ведомстве рассказали, что население не эвакуировали, подход волны к населенным пунктам визуально не наблюдался.

18 сентября в 21:58 (на полуострове было 6:58 19 сентября) у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр подземных толчков находился в 125 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 км. После этого региональное управление МЧС объявило угрозу цунами по восточному побережью полуострова и оповестило местных жителей. Вскоре в устья реки Налычево зашла волна около 30 см, вторая была зафиксирована у вулкана Семячик.

Ранее жители Камчатки проснулись от афтершока после землетрясения.