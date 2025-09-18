На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки

Землетрясение с магнитудой 7,4 произошло возле восточного побережья Камчатки
Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 7,4 зарегистрировано возле восточного побережья Камчатки. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 125 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 километров.

О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов написал в своем Telegram-канале, что все службы переведены в режим повышенной готовности после землетрясения. Объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова, проводится оповещение населения, заключил глава региона.

15 сентября землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано у побережья Камчатки. Как пояснил член-корреспондент Российской академии наук, географ Аркадий Тишков, сейсмические события у берегов полуострова Камчатка связаны с афтершоками после предыдущего большого толчка, со сдвигом материковой части, изменением глубин и последовавшими цунами на Курилах и у Сахалина.

30 июля Камчатка в результате сильнейшего за последние 73 года землетрясения магнитудой 8,7 сдвинулась на два метра на юго-восток. Это смещение сопоставимо с тем, которое наблюдалось в японском регионе Тохоку после толчков в 2011 году.

Ранее появилось видео с Камчатки после землетрясения.

