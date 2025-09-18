На Камчатке объявили угрозу цунами

Угроза цунами объявлена на Камчатке после мощного землетрясения

На Камчатке после мощного землетрясения магнитудой 7,2 объявлена угроза цунами для восточного побережья полуострова. Об этом сообщило Главное управление МЧС по региону в Telegram-канале.

«Объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова. Проводится оповещение населения», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Землетрясение, достигшее магнитуды 7,2, произошло в 6:58 по местному времени (21:58 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 93 километрах к северо-востоку от города Петропавловск-Камчатский.

18 сентября Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 7,4, зафиксированном у восточного побережья Камчатки. Эпицентр сейсмического события располагался в 125 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского, а гипоцентр (очаг) землетрясения находился на глубине 40 километров.

На данный момент информация о разрушениях в результате землетрясения отсутствует.

Ранее появилось видео с Камчатки после землетрясения.