На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке объявили угрозу цунами

Угроза цунами объявлена на Камчатке после мощного землетрясения
true
true
true
close
Shutterstock

На Камчатке после мощного землетрясения магнитудой 7,2 объявлена угроза цунами для восточного побережья полуострова. Об этом сообщило Главное управление МЧС по региону в Telegram-канале.

«Объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова. Проводится оповещение населения», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Землетрясение, достигшее магнитуды 7,2, произошло в 6:58 по местному времени (21:58 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 93 километрах к северо-востоку от города Петропавловск-Камчатский.

18 сентября Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 7,4, зафиксированном у восточного побережья Камчатки. Эпицентр сейсмического события располагался в 125 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского, а гипоцентр (очаг) землетрясения находился на глубине 40 километров.

На данный момент информация о разрушениях в результате землетрясения отсутствует.

Ранее появилось видео с Камчатки после землетрясения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами