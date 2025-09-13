На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Памфилова рассказала, как землетрясение на Камчатке повлияло на выборы

Evgenia Novozhenina/Reuters

Землетрясение, которое произошло в Камчатском крае, не повлияло на проведение и организацию выборов в регионе. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова, сообщает ТАСС.

«Второй день голосует Камчатский край, выбирают губернатора, а вчера там снова произошло землетрясение. <...> Однако оно не повлияло на организацию выборов», — сказала Памфилова.

По ее словам, местные избирательные участки были готовы. Глава ЦИК отметила, что накануне в регионе явка на 15:00 составила более 28% от общего числа избирателей

Она также заявила, что избирком Камчатки должен обеспечить безопасность избирателей в связи с землетрясением.

В ночь на 13 сентября у восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение, эпицентр которого находился в 123 км от Петропавловска-Камчатского. В пресс-службе Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» заявили, что магнитуда подземных толчков составила 6,3. При этом Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН выразила уверенность, что магнитуда землетрясения могла достигнуть 7,7.

Ранее южная часть Камчатки сдвинулась после землетрясения.

