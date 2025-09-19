На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тольятти горит склад с лакокрасочными материалами на площади 300 «квадратов»

МЧС: специалисты в Тольятти тушат склад с лакокрасочными материалами
В Тольятти Самарской области горит склад с лакокрасочными материалами. Огонь охватил площадь 300 квадратных метров, есть угроза распространения на соседние здания, сообщает пресс-служба МЧС России.

По предварительным данным ведомства, никто не пострадал. На месте ЧП работают 62 специалиста, используют 22 единицы техники.

По информации местного портала Tolyatty.ru, речь идет о складе, который находится на Обводном шоссе.

Накануне в Воронеже загорелся склад со стройматериалами. Людей эвакуировали из соседних зданий и с остановки. На месте происшествия работали десять пожарных расчетов.

В этот же день в Саяногорске Республики Хакасия загорелся мебельный цех. В результате происшествия пострадали три человека. Известно, что из здания самостоятельно эвакуировались 26 человек, еще одного спасли сотрудники республиканского МЧС с помощью автолестницы.

Ранее многодетная семья чуть не сгорела в российской квартире из-за неисправного удлинителя.

