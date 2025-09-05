Многодетная семья чуть не сгорела в российской квартире из-за неисправного удлинителя

В Архангельской области удлинитель стал причиной пожара в квартире, где проживает многодетная семья. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в темное время суток в квартире одного из домов в городе Няндоме. Женщина проснулась и заметила, что в квартире произошло возгорание. После этого она разбудила мужа, собрала детей и вывела их на улицу, после чего соседи вызвали пожарных. Глава семьи пытался тушить пожар самостоятельно и получил ожоги.

Прибывшие пожарные быстро ликвидировали возгорание и передали пострадавшего медикам. Дознаватели МЧС выяснили, что источником пожара стали провода удлинителя, который не обслуживался более десяти лет. Они также обнаружили, что автономный дымовой извещатель, безвозмездно выданный семье администрацией города в 2022 году, так и остался в упаковке — семья не установила прибор.

