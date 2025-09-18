В Воронеже горит склад стройматериалов, людей эвакуируют из соседних зданий

В Воронеже тушат склад стройматериалов на площади 300 квадратных метров

В Воронеже загорелся склад со стройматериалами. Людей эвакуируют из соседних зданий, об этом сообщает Telegram-канал «Большой Воронежский».

ЧП произошло на улице Новосибирской на Левом берегу, следует из информации канала. На кадрах из соцсетей виден большой столб черного дыма.

Людей эвакуируют также с остановки «Улица Танеева». По данным МЧС, которые приводят СМИ, ориентировочная площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Позже стало известно о его ликвидации. На месте работали 10 пожарных расчетов.

