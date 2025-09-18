В Хакасии три человека пострадали при пожаре в мебельном цехе

МЧС: в Хакасии три человека получили травмы при пожаре в мебельном цехе

Три человека получили травмы в результате пожара в мебельном цехе в городе Саяногорске в Хакасии. Об этом рассказали ТАСС в региональном главке МЧС.

«По уточненным данным, из здания эвакуировались самостоятельно 26 человек, с помощью автолестницы спасен один человек, три человека получили травмы», — уточнил источник.

До этого в Татарстане 19-летняя девушка едва не лишилась квартиры, которую заставили поджечь мошенники. В одном из мессенджеров с потерпевшей связался некто по имени Сергей, который сообщил ей о якобы оформленном кредите и убедил подписать фиктивные документы с помощью электронной подписи. Таким образом злоумышленники получили доступ к банковским счетам девушки.

После они начали ее шантажировать сливом личных фотографий и потребовали совершить поджог квартиры для инсценировки страхового случая. Пострадавшая частично выполнила требования, но не довела задуманное до конца, а затем все же обратилась в полицию.

Ранее в районе Запорожской АЭС ликвидировали пожар.