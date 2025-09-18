На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин поддержал идею расширить выдачу земельных участков ветеранам СВО

Путин поддержал идею выдачи гектара земли участникам СВО в новых регионах
true
true
true
close
Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил поддержку инициативе о предоставлении земельных участков площадью один гектар на безвозмездной основе участникам специальной военной операции (СВО) в ДНРЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом пишет «Интерфакс».

«Земля участникам СВО. Да, я согласен с этим», — заявил Путин во время встречи с руководителями фракций политических партий в Государственной Думе.

По словам главы государства, в ряде регионов подобные решения уже реализованы.

Такая реакция президента последовала на соответствующее предложение, озвученное лидером партии «Справедливая Россия - За правду» Сергеем Мироновым.

В марте Путин поручил подготовить проект по выделению одного гектара земли военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Инициатива распространения программы «Дальневосточный гектар» на другие регионы России (исключая Московскую и Петербургскую агломерации) для участников СВО и членов их семей исходила от полномочного представителя президента на Дальнем Востоке, вице-премьера Юрия Трутнева. По сведениям телеканала, данное предложение нашло поддержку у российского президента.

Ранее ЛДПР предложила налоговые льготы для участников СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами