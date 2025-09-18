Путин поддержал идею расширить выдачу земельных участков ветеранам СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил поддержку инициативе о предоставлении земельных участков площадью один гектар на безвозмездной основе участникам специальной военной операции (СВО) в ДНРЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом пишет «Интерфакс».

«Земля участникам СВО. Да, я согласен с этим», — заявил Путин во время встречи с руководителями фракций политических партий в Государственной Думе.

По словам главы государства, в ряде регионов подобные решения уже реализованы.

Такая реакция президента последовала на соответствующее предложение, озвученное лидером партии «Справедливая Россия - За правду» Сергеем Мироновым.

В марте Путин поручил подготовить проект по выделению одного гектара земли военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Инициатива распространения программы «Дальневосточный гектар» на другие регионы России (исключая Московскую и Петербургскую агломерации) для участников СВО и членов их семей исходила от полномочного представителя президента на Дальнем Востоке, вице-премьера Юрия Трутнева. По сведениям телеканала, данное предложение нашло поддержку у российского президента.

Ранее ЛДПР предложила налоговые льготы для участников СВО.