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ЛДПР предложила освободить участников СВО и многодетных от налога на проценты по вкладам

ЛДПР предложила налоговые льготы для участников СВО и многодетных
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Petrov Sergey/Global Look Press

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили освободить участников спецоперации и многодетные семьи от уплаты налога на доходы по банковским вкладам. Законопроект направлен в правительство на заключение, сообщает РИА Новости.

Инициатива предусматривает внесение изменений в ст. 217 Налогового кодекса. Льгота будет действовать с 2025 по 2027 год для вкладов в российских банках.

«Уплата налога может быть обременительной для этих категорий граждан. Сэкономленные средства пойдут на образование, улучшение жилищных условий или отдых», — пояснил замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов.

27 июня председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в РФ в 2026 году могут запустить специальную программу ипотеки для участников СВО. По его словам, сейчас вопрос о создании такой ипотеки находится на изучении в правительстве. Вероятнее всего, данная программа не будет действовать в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Ранее в России мать троих детей отправилась на СВО вслед за мужем.

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