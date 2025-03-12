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Российским ветеранам предлагают выделять по гектару земли

Путин поручил разработать проект выделения участникам СВО гектара земли
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Станислав Красильников/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил разработать проект выделения участникам специальной военной операции гектара земли. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве России.

Идея расширить программу Дальневосточного гектара на другие районы России (кроме Московской и Петербургской агломераций) для участников специальной военной операции и их родственников принадлежит полпреду президента на Дальнем Востоке, вице-премьеру Юрию Трутневу. По данным телеканала, российский президент поддержал это предложение.

«Президент дал прямое поручение Минэкономразвития проработать инициативу», — заявил источник РБК в правительстве.

Данную информацию также подтвердили пресс-службе Минэкономразвития и секретариате вице-премьера Трутнева.

В 2024 году количество заявок на участие в программе «Дальневосточный гектар» увеличилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 16,7 тыс. штук.

Ранее Набиуллина пообещала снижение ипотечных ставок в России.

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