Мэра города в Свердловской области отправили в отставку

Мэра города Серова Сизикова отправили в отставку через суд
День Города/YouTube

В Свердловской области досрочно отправили в отставку мэра города Серова Василия Сизикова. Об этом сообщили в Telegram-канале в Объединенной пресс-службе судов региона.

Из опубликованных данных следует, что суд рассматривал дело после обращения прокуратуры с требованием признать решение Думы Серовского муниципального округа от 18.04.2025 года незаконным. В этот день депутаты рассматривали представление прокурора об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.

«Досрочно прекращены полномочия главы Серовского муниципального округа В.В. Сизикова в связи с утратой доверия», — говорится в сообщении.

9 июня сотрудники правоохранительных органов задержали главу города Красноярска Владислава Логинова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В Следственном комитете РФ рассказали, что взятку в размере более 180 млн рублей мэру Красноярска передал директор одной из фирм, которой чиновник помог выиграть тендеры на ремонт городских дорог.

На следующий день суд в Москве избрал Логинову меру пресечения в виде заключения под стражу. Бывший мэр свою вину не признал и подал апелляцию, однако суд решил оставить решение в силе.

Ранее мэра российского города раскритиковали за футбольное поле ужасного качества.

