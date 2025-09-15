Мэра российского города раскритиковали за футбольное поле ужасного качества

Мэра города Белокурихи Алтайского края раскритиковали за футбольное поле ужасного качества, на котором прошел Кубок мэра, сообщает Sport Baza.

Футболисты играли на поле, на котором практически отсутствовала трава. Игрокам пришлось выяснять сильнейшего в грязи. Судьба трофея решилась в серии пенальти.

«Какой мэр — такой и стадион. Добавить особо нечего», — написал один из пользователей соцсетей.

«Все участники передают большой пламенный привет мэру. Который, кстати, не появился на свой же кубок. Иначе бы услышал много лестных слов в свой адрес», — написал другой человек.

15 сентября 2025 года в Орске часть футбольного стадиона провалилась под землю, оказавшись на автомобильной парковке. На подземном паркинге обвалилась крыша, из-за чего поле провалилось вниз. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев призвал ввести налог на иностранцев.