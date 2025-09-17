В Орле простились с погибшими при разминировании росгвардейцами

В Орле прошла церемония прощания с погибшими при разминировании росгвардейцами

В Орле простились с тремя саперами Росгвардии, которые погибли при взрыве на железной дороге. Подробности сообщил глава региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Церемония прощания состоялась в здании Орловского государственного академического театра имени Тургенева.

«Это невосполнимая утрата, наши земляки, посвятившие себя защите безопасности и спокойствию граждан, проявили исключительное мужество, героизм, до конца выполнили свой долг», — говорится в сообщении.

Инцидент на перегоне Малоархангельск — Глазуновка в Орловской области произошел днем 13 сентября. Росгвардейцы обнаружили три взрывных устройства под железнодорожным полотном. При осмотре один заряд сработал. Два сотрудника погибли на месте, а третий скончался в больнице.

После обезвреживания двух оставшихся устройств работники ж/д приступили к восстановлению поврежденного участка и проверке целостности рельсовых плетей, скреплений и балластной призмы.

Ранее в Орле отменили развлекательные мероприятия после трагедии на железной дороге.