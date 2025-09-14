Третий росгвардеец, пострадавший при взрыве под Орлом, умер в больнице

Клычков: скончался третий пострадавший при взрыве на ж/д под Орлом росгвардеец

Третий сотрудник Росгвардии, который пострадал при взрыве на перегоне Малоархангельск — Глазуновка в Орловской области, скончался от полученных ран. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«К сожалению, пришли плохие новости из больницы — скончался раненый росгвардеец. Правительство Орловской области окажет необходимую помощь семьям наших бойцов», — говорится в сообщениями.

Клычков добавил, что областные и муниципальные власти организовали автобусную перевозку пассажиров поездов, задержавшихся из-за взрыва.

Инцидент в Орловской области произошел днем 13 сентября. Росгвардейцы обнаружили три взрывных устройства под железнодорожным полотном. При осмотре один заряд сработал. Два сотрудника погибли на месте.

После обезвреживания двух оставшихся устройств работники ж/д приступили к восстановлению поврежденного участка и проверке целостности рельсовых плетей, скреплений и балластной призмы.

