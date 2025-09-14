В Орле отменили развлекательные мероприятия после трагедии на железной дороге

Мэр Парахин: в Орле отменили развлекательные мероприятия после трагедии на ж/д

В Орле в воскресенье отменили развлекательные мероприятия в связи с трагическими событиями на железной дороге в Орловской области. Об этом сообщил мэр города Юрий Парахин в Telegram-канале.

«Дорогие друзья, в связи с трагическими событиями на железной дороге в Орловской области мною принято решение об отмене всех городских развлекательных мероприятий на сегодня», — говорится в публикации.

По словам Парахина, площадки «Септембер феста» также работают по усеченной программе.

13 сентября в Орловской области на перегоне Малоархангельск — Глазуновка при проверке путей были обнаружены взрывные устройства. При осмотре одно из них детонировало, в результате чего не выжили трое росгвардейцев. Движение поездов на участке было временно ограничено: часть составов задержали, часть перенаправили. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

