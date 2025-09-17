В Госдуме заявили, что если увеличить отпуск для россиян — увеличатся и цены

Увеличение ежегодного оплачиваемого отпуска до 35 дней в год повлечет за собой рост цен на товары и услуги. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился депутат Максим Иванов, отметив, что меру можно ввести только для некоторых категорий граждан — например, многодетных семей.

«Вопрос, очевидно, экономический, требует внимательной оценки. Увеличение срока отпуска повлечет за собой дополнительную нагрузку на предприятия, в том числе на малый бизнес, сферу обслуживания. Значит, повысится и стоимость услуг или цена, например, булочки в кафе или литра молока в магазине. И это повлияет уже на всех. То есть увеличивая срок отпуска, логично снизить налоговую нагрузку. Во-вторых, Россия и так в числе мировых лидеров по количеству выходных дней. В 2025 году их 118 при пятидневке. Четыре месяца! Вместе с тем полагаю, что можно повышенный отпуск сделать как стимулирующую меру. Например, в части демографии: если в семье от трех детей и более, то тогда можно было бы продлить отпуск до 35 дней», — сказал он.

Накануне депутат Госдумы Николай Новичков предложил увеличить оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней. По его мнению, эта мера необходима, потому что стрессоемкость рабочего процесса радикально выросла.

Позднее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что ведомство может рассмотреть инициативу, когда она будет внесена в правительство.

Ранее депутат Иванов заявил, что праздники в январе вредят экономике и не нужны россиянам.