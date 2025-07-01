«Лучше, чем в январе уши морозить»: в Госдуме призвали перенести новогодние выходные на май

Решение сделать в 2026 году 12-дневние новогодние праздники — спорное, поскольку экономика и гособоронзаказ пострадают от таких длинных выходных. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился депутат Госдумы Максим Иванов, отметив, что какое-то время после отдыха граждане еще будут «приходить в себя».

«Решение спорное. Конечно, экономике не будет пользы от таких длинных выходных. Мы общались с промышленниками, теми людьми, которые выполняют гособоронзаказ, — они сетуют на то, что смежники, к сожалению, в эти большие дни из-за того, что надо двойную оплату производить или повышенную оплату работникам, не всегда работают и поставляют запчасти и те материалы, которые необходимы для производства военной техники. 11 дней каникулы, потом еще три-четыре дня люди будут в себя приходить после каникул. В общем, две недели минус. Да, кто-то все равно работает, те же оборонные предприятия, предприниматели, врачи. У меня активная деятельность начинается уже с 3-4 января, особенно по теме СВО. Но много и тех людей, кого работодатель по закону отправляет отдыхать», — сказал он.

Иванов считает, что праздничные дни лучше перенести на май, когда россияне отправляются «на огороды». По его мнению, увеличение выходных в теплое время года лучше, чем «морозить уши в январе».

«Если такое количество выходных по году — это неизбежность, то давайте хотя бы сделаем так, чтобы этот отдых прошел с максимальной пользой для людей. Я не знаю, куда в мае отправляются руководство Минтруда, может, в Дубай или на «лазурку», но у нас народ в мае отправляется на дачи и огороды. Потому что до Троицы надо успеть все посадить, особенно картошку. Это наша традиция, наша культура быта. Я, кстати, тоже к теще на дачу в Иваново уезжаю. Ну так вы дайте людям лучше шесть-семь выходных после Дня Победы. Люди все сделают на огороде, с семьей побудут на свежем воздухе, порадуются первому теплому солнцу, первой майской грозе. Или, как вариант, перекинуть часть январских выходных к 12 июня. Лето, тепло, дети на каникулах. Опять же больше возможностей побыть всей семьей вместе, на природу выехать, на дачу, в тур выходного дня. Это намного лучше, чем в январе уши морозить. В конце концов у нас выходные для людей, а не люди для выходных», — добавил он.

1 июля Минтруд опубликовал проект календаря праздничных дней на следующий год. Согласно нему, новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года до 11 января 2026 года (12 дней). В мае россияне будут отдыхать шесть дней — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, а еще по три дня — на 23 Февраля, 8 Марта и День России.

До этого депутат Максим Иванов заявлял, что новогодние праздники, которые обычно растягиваются на неделю или более, следует сократить максимум до трех дней из-за военной операции на Украине.

Ранее в России предложили отменить каникулы в январе и мае.