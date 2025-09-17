На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России решили рассмотреть инициативу об отпуске длиной в 35 дней

Минтруд России готов рассмотреть инициативу об отпуске длиной в 35 дней
true
true
true
close
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Минтруд может рассмотреть инициативу введения в России оплачиваемого отпуска длиной в 35 дней, когда она будет внесена в правительство. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, отвечая на вопрос ТАСС на полях Всероссийской недели охраны труда.

«Как только эта законодательная инициатива поступит на рассмотрение в правительство, мы рассмотрим и дадим на нее официальный отзыв», — сказал он.

По словам Котякова, необходимо рассмотреть все аспекты этой инициативы.

Тем временем заместитель председателя Московской федерации профсоюзов (МФП) Сергей Чиннов заявил, что МФП поддерживает инициативу об увеличении продолжительности оплачиваемого отпуска до 35 календарных дней.

Накануне депутат Госдумы Николай Новичков заявил, что в России необходимо увеличить оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней. По его мнению, законопроект нужен по причине того, что стрессоемкость рабочего процесса радикально выросла.

Новичков считает, что в увеличении дней отдыха нуждаются не только россияне предпенсионного возраста, но и молодые работники, а также люди среднего возраста. Депутат выразил уверенность, что граждане России оценят подобную меру социальной поддержки, и пообещал отстаивать ее в комитетах и фракциях.

Ранее россияне назвали сумму, которая нужна им для ощущения финансовой защищенности.

