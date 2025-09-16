В России хотят увеличить оплачиваемый отпуск

В Госдуме предложили увеличить оплачиваемый отпуск в России с 28 до 35 дней

В России необходимо увеличить оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней. Об этом ТАСС заявил автор инициативы, депутат Госдумы Николай Новичков.

По его мнению, законопроект об увеличении отпуска до 35 дней необходим по причине того, что стрессоемкость рабочего процесса радикально выросла.

«Срок, который определялся ранее для восстановления трудоспособности человека в 28 дней, конечно, уже устарел», — отметил депутат.

Он считает, что в увеличении дней отдыха нуждаются не только россияне предпенсионного возраста, но и молодые работники, а также люди среднего возраста. Новичков выразил уверенность, что граждане России оценят подобную меру социальной поддержки, и пообещал отстаивать ее в комитетах и фракциях.

До этого директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, что закон не обязывает работодателя дополнительно платить сотруднику, который по своей инициативе решает поработать во время отпуска.

Однако в случае, если компания просит сотрудника выйти на работу во время отпуска, это должно быть оформлено письменно, а неиспользованные дни отпуска работник может перенести на любое удобное время в текущем или следующем году.

