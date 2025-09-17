В Росавиации заявили, что иностранные авиакомпании заинтересовались полетами в Краснодар

Турецкая Southwind Airlines и другие иностранные авиакомпании проявляют интерес к возобновлению полетов в Краснодар. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Росавиации Алексея Буевича.

«Проявляют интерес также иностранные компании, включая турецкую Southwind», — сказал Бучаев.

Он не исключил, что пассажиропоток увеличится, «хотя перейдут некоторые рейсы и пассажиропоток из близлежащих аэропортов, которые были открыты».

17 сентября самолет авиакомпании «Аэрофлот» выполнил первый рейс в аэропорт Краснодара, который был закрыт в феврале 2022 года, после открытия воздушного пространства и возобновления полетов.

Это уже второй аэропорт, открытый в последнее время. В начале июля министерство транспорта РФ объявило о возобновлении работы аэропорта Геленджика.

Ранее была названа дата возобновления круглосуточных рейсов в аэропорт Краснодара.