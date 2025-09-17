На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Росавиации заявили, что иностранные авиакомпании заинтересовались полетами в Краснодар

Росавиация: турецкая Southwind Airlines может возобновить полеты в Краснодар
true
true
true
close
Аэропорт Краснодар

Турецкая Southwind Airlines и другие иностранные авиакомпании проявляют интерес к возобновлению полетов в Краснодар. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Росавиации Алексея Буевича.

«Проявляют интерес также иностранные компании, включая турецкую Southwind», — сказал Бучаев.

Он не исключил, что пассажиропоток увеличится, «хотя перейдут некоторые рейсы и пассажиропоток из близлежащих аэропортов, которые были открыты».

17 сентября самолет авиакомпании «Аэрофлот» выполнил первый рейс в аэропорт Краснодара, который был закрыт в феврале 2022 года, после открытия воздушного пространства и возобновления полетов.

Это уже второй аэропорт, открытый в последнее время. В начале июля министерство транспорта РФ объявило о возобновлении работы аэропорта Геленджика.

Ранее была названа дата возобновления круглосуточных рейсов в аэропорт Краснодара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами