Президент Казахстана наградил патриарха Кирилла орденом «Золотой орел»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом «Алтын кыран» («Золотой орел») во время встречи в Астане. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского президента.

Таким образом Токаев отметил вклад патриарха Кирилла в укрепление духовных связей между двумя народами.

«Я хотел бы прежде всего выразить Вам искреннюю признательность за решение быть здесь вместе с нами в дни проведения Съезда [лидеров мировых и традиционных религий]. <...> Мы с искренним уважением относимся к Вам. Вы знаете, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами, союзниками», — отметил президент Казахстана.

10 сентября посол республики в Москве Даурен Абаев сообщал, что в ноябре состоится государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию.

В конце ноября 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Казахстан является стратегическим партнером и надежным союзником России. Он подчеркнул, что у Астаны и Москвы «есть желание искать решения сложных вопросов в двусторонних отношениях, и они находятся».

Ранее Токаев ответил Трампу в связи с введением пошлин на товары из Казахстана.