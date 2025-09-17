На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Казахстана наградил патриарха Кирилла орденом «Золотой орел»

Токаев вручил патриарху Кириллу орден за укрепление связей между двумя народами
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом «Алтын кыран» («Золотой орел») во время встречи в Астане. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского президента.

Таким образом Токаев отметил вклад патриарха Кирилла в укрепление духовных связей между двумя народами.

«Я хотел бы прежде всего выразить Вам искреннюю признательность за решение быть здесь вместе с нами в дни проведения Съезда [лидеров мировых и традиционных религий]. <...> Мы с искренним уважением относимся к Вам. Вы знаете, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами, союзниками», — отметил президент Казахстана.

10 сентября посол республики в Москве Даурен Абаев сообщал, что в ноябре состоится государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию.

В конце ноября 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Казахстан является стратегическим партнером и надежным союзником России. Он подчеркнул, что у Астаны и Москвы «есть желание искать решения сложных вопросов в двусторонних отношениях, и они находятся».

Ранее Токаев ответил Трампу в связи с введением пошлин на товары из Казахстана.

