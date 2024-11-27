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Путин назвал Казахстан надежным союзником России

Путин: Казахстан является стратегическим партнером и надежным союзником России

Казахстан является стратегическим партнером и надежным союзником России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым, его слова приводит РИА Новости.

«Хочу вас поблагодарить за приглашение, за такой теплый прием. Действительно, Казахстан — это наш стратегический партнер и действительно надежный союзник», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что у Астаны и Москвы «есть желание искать решения сложных вопросов в двусторонних отношениях, и они находятся».

Президент России прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом в среду, 27 ноября. Российский лидер провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в открытом и закрытом форматах. Во второй день визита, 28 ноября, запланировано участие глав государств в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее Путин удивился торжественности его приема в Казахстане.

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