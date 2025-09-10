Президент Казахстана приедет в Россию с государственным визитом

Посол Абаев: визит Токаева в Москву состоится в ноябре

Государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию состоится в ноябре. Об этом заявил посол республики в Москве Даурен Абаев, передает РИА Новости.

«Это высшая форма международного двустороннего мероприятия. Мы придаем ему огромное значение», — сказал он.

В конце ноября 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Казахстан является стратегическим партнером и надежным союзником России. Он подчеркнул, что у Астаны и Москвы «есть желание искать решения сложных вопросов в двусторонних отношениях, и они находятся».

Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал, что Казахстан продолжает развивать отношения с Россией, не обращая внимание на давление со стороны стран Запада. Сейчас обсуждаются другие крупные проекты, в частности в области атомной энергетики.

Ранее Токаев ответил Трампу в связи с введением пошлин на товары из Казахстана.