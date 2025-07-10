Токаев ответил Трампу в связи с введением пошлин на товары из Казахстана

Токаев направил письмо Трампу в связи с введением пошлин на казахстанские товары

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил президенту США Дональду Трампу ответное письмо в связи с заявлением Вашингтона о введении 25%-й пошлины на товары из республики с 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Отмечается, что Токаев подтвердил готовность к диалогу с Трампом и выразил уверенность в достижении компромисса.

«Президент Казахстана подтвердил готовность нашей страны к продолжению конструктивного диалога с целью выработки рационального решения вопросов торговли», — говорится в сообщении.

7 июля Трамп написал Токаеву письмо, в котором предупредил, что США приняли решение о введении с 1 августа таможенных пошлин в размере 25% на товары из Казахстана.

При этом глава Белого дома добавил, что в случае введения ответных пошлин со стороны Астаны Вашингтон увеличит свою тарифную ставку, касающуюся Казахстана.

Ранее Казахстан пообещал ответ на пошлины, введенные Трампом.