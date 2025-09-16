Новое уголовное дело в отношении блогера Дудя поступило в суд

Дело об уклонении от обязанностей иноагента в отношении Дудя направлено в суд

Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента в отношении блогера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) направлено в суд. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Обвинительное заключение в отношении россиянина утвердила Басманная межрайонная прокуратура.

По версии следствия, Дудь был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако в нарушение требований законодательства он продолжил публиковать в мессенджере материалы без указания на то, что он является иноагентом.

Минюст РФ признал Дудя иноагентом 15 апреля 2022 года за распространение в интервью с музыкантом Тимой Белорусских, журналисткой Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) и телеведущим Александром Гордоном информации из изданий-иноагентов, а также за получение денег за рекламу с YouTube. В 2022 году журналист осудил специальную военную операцию на Украине и уехал из России.

22 июля Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Дудя на два месяца. Основанием стало обвинение в неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

Юрий Дудь на данный момент проживает в Испании. В июне 2025-го он заявил, что в стране много проблем, «несмотря на все кайфы».

Ранее стало известно, что контент Дудя и Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) оплачивала украино-израильская компания.