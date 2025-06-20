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Юрий Дудь о жизни в Испании: «Очень много проблем»

Уехавший в Барселону блогер Дудь назвал Испанию страной со множеством проблем
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Журналист и блогер Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) высказался о проблемах жизни в Испании в YouTube-интервью с коллегой Денисом Катаевым (признан в РФ иностранным агентом).

В беседе с Дудем эмигрировавший в Париж Катаев назвал Францию своей родиной и признался в любви к Эммануэлю Макрону. Журналист сказал, что намерен баллотироваться в мэры Парижа и мечтает быть упокоенным в Пантеоне.

В то же время блогер Юрий Дудь, который на данный момент проживает в Испании, не стал расхваливать страну, куда эмигрировал после начала СВО.

«Я прекрасно понимаю, что в Испании, несмотря на все кайфы, очень много проблем. И если я буду эти проблемы заливать лимонадом восторгов в своих соцсетях, то я понимаю, что они никуда не денутся», — отметил блогер.

В ноябре 2024 года стендап-комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) признавался, что жизнь в Испании обходится ему значительно дороже, чем в Москве. По словам Белого, будучи в Москве, он никогда не обращал внимания на цены на бензин и прочее. Он стал интересоваться расходами только в эмиграции. Также комик отметил, что цены в Барселоне выше не только московских, но и берлинских в полтора раза.

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