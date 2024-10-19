ТАСС: контент Дудя и Моргенштерна оплачивала украино-израильская компания

Видеоконтент, который публиковали в своих соцсетях блогер Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) и рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом), оплачивала украино-израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd, узнал ТАСС.

Отмечается, что в гражданском иске юристов блогера есть данные о 36 транзакциях Yoola Labs Ltd на банковский счет Дудя с августа 2017 по июнь 2020 года. Целью операций была покупка прав на видеоконтент.

Минюст сообщил, что среди сведений об иностранных источниках в случае с рэпером тоже фигурирует Yoola Labs Ltd, от которой исполнитель с 2020 по 2022 год получил свыше 29 млн руб. Ведомство утверждает, что деньги пошли на политические посты в Telegram-канале «Не Моргенштерн».

Министерство юстиции РФ внесло Дудя в реестр иноагентов в апреле 2022 года. 8 августа 2024 года блогера оштрафовали на 40 тыс. рублей. Причиной послужило размещение в его канале в мессенджере Telegram пяти публикаций, которые не содержали плашки иностранного агента. Блогер обжаловал этот штраф. 12 октября стало известно, что прокуратура привлекла Дудя к административной ответственности, обвинив его в нарушении закона об иностранных агентах.

В мае 2022-го Минюст признал Моргенштерна иноагентом за то, что он занимался «политической деятельностью» на деньги от компании Yoola Labs Ltd. В июле этого года российский суд в четвертый раз оштрафовал рэпера из-за того, что он не ставил маркировку иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). 8 сентября столичное управление СК сообщило о возбуждении против исполнителя уголовного дела за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.

Ранее певицу Монеточку (признана в РФ иностранным агентом) объявили в розыск.