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Суд заочно заключил под стражу Юрия Дудя

Юрию Дудю избрали меру пресечения в виде заключения под стражу
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Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом), обвиняемого в уклонении от обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. Об этом сказано в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции Москвы».

Согласно постановлению, Дудь будет содержаться под стражей в течение двух месяцев с момента его экстрадиции в Россию или задержания на территории страны. Основанием стало обвинение по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ («Злостное неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах»).

30 июня прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело против Юрия Дудя. По данным прокуроров, Дудь дважды привлекался к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах, но продолжил распространять материалы без соответствующей маркировки.

В последний раз Дудя штрафовали на 45 тысяч рублей за неуказание статуса иноагента в начале июня. В решении суда отмечалось, что речь шла о пяти немаркированных постах в Telegram-канале блогера.

Минюст признал Дудя иноагентом 15 апреля 2022 года за распространение в интервью с музыкантом Тимой Белорусских, журналисткой Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) (признана в РФ иностранным агентом) и телеведущим Александром Гордоном информации из изданий-иноагентов, а также за получение денег за рекламу с YouTube. В 2022 году журналист уехал из России.

Ранее МВД объявило в розыск рэпера Face (признан в РФ иностранным агентом) (признан в России иностранным агентом) по уголовной статье.

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