В России разработана первая редакция законопроекта о социальном питании

Буцкая: в Госдуме подготовили первую редакцию законопроекта о социальном питании
Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

В Госдуме подготовлена первая редакция законопроекта о социальном питании. Об этом РИА Новости рассказала первый заместитель руководителя парламентского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Она уточнила, что социальное питание должно быть разнообразным и правильным не только с точки зрения баланса белков, жиров и углеводов, но и их качественного состава. Питание также должно быть полноценным и доступным.

Депутат подчеркнула, что нельзя допустить затягивания принятия закона, поскольку здоровьесбережение начинается именно с правильного питания.

В июне в Госдуме заявили, что введение бесплатного школьного питания повлияет на здоровье детей.

5 апреля стало известно, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков попросил Роспотребнадзор запретить размещать солонки и сахарницы на столах в местах общественного питания.

Ранее в Совфеде объяснили, почему россияне делают большие запасы еды.

